Circonvenzione d’incapace | condannato l’assistente di Vattimo | “Per noi non cambia nulla | ci sposeremo”

Leggi su leggilo

(Di martedì 7 febbraio 2023)del filosofo Gianni. Ma per i due uomini non: sono decisi a convolare a nozze. Si è chiuso il processo per Simone Caminada, il giovane assistente tuttofare che da dieci anni è al fianco del professor Gianni. L’uomo è statoa due anni. Due anni di carcere per L'articolo proviene da Leggilo.org.