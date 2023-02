Cina | la sfida con l’Occidente dal green tech a TikTok Parla Rasser Cnas

Leggi su formiche

(Di martedì 7 febbraio 2023) C’è il profilo delladietro alle più grandi sfide per il mondo democratico. La saga del pallone aerostatico ha causato nuove tensioni tra Pechino e Washington, complicando la potenziale distensione. Ma le partite cruciali sono di più lungo respiro, sistemiche: transizione energetica e trasformazione industriale in chiave, corsa allo sviluppo tecnologico e battaglie lungo la filiera dei semiconduttori, dell’infosfera digitale (vedi), delle biotecnologie. Formiche.net ha raggiunto Martijn, senior fellow e direttore del Programma di tecnologia e sicurezza nazionale del Center for a New American Security (), per sciogliere la matassa. Come commenta l’episodio del pallone spia cinese negli Stati Uniti? Mi sembra che Pechino abbia commesso un grave errore di calcolo continuando ...