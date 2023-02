Ciclismo su pista | Europei 2023 | le speranze di medaglia dell’Italia I quartetti per l’oro | Filippo Ganna vuole anche l’individuale

(Di martedì 7 febbraio 2023) Appuntamento già fondamentale,se siamo ad un anno e mezzo dai Giochi Olimpici di Parigi. In scena a Grenchen glidisu, evento che assegna punti importantissimi per l’appuntamento a Cinque Cerchi. L’Italia si presenta al via in terra svizzera con un vero e proprio squadrone: andiamo a scoprire ledi. UOMINI Il quartettoassolutamente riscattare un 2022 non all’altezza: a livello continentale addirittura fuori dal podio (con diverse assenze), ai Mondiali invece secondi dietro la Gran Bretagna. Si va a caccia del titolo:, che poi ovviamente andrà pernella sua individuale, supportato da un Jonathan Milan in formissima, Simone ...

Di passione per le due ruote ne ha avuta anche lui, ma no al pari del celebre padre e degli zii che hanno fatto dell'amore per iluna vocazione tra le montagne del Trentino dove si è poi ...L'appuntamento in Svizzera, sullache ha visto segnare il record dell'ora di Filippo Ganna nell'autunno dello scorso anno, è anche il primo che assegna punti ai fini della qualificazione ...

