Ciclismo | Jonathan Milan | “Volate e inseguimento su pista | strada tracciata Alla Milano-Sanremo per imparare”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Battere in volata Dylan Groenewegen non capita tutti i giorni, maci è riuscito nella seconda tappa del Saudi Tour, beffando così l’olandese al fotofinish. Per il friulano classe 2000 della Bahrain-Victorious è il terzo successo da professionista: lo scorso anno aveva vinto due volte al Giro di Croazia, sempre in volata. Velocista sì, ma anche uomo da classiche. Senza dimenticare la, dove è campione olimpico nell’a squadre: “Quella del Saudi è una vittoria che per me ha significato tanto. Era un obiettivo di squadra, volevamo partire bene con dei buoni risultati. Il massimo che ci eravamo prefissati era una vittoria, ma l’importante era uscirne con una bella esperienza e aver fatto un po’ di gamba in vista di questa stagione. Questa vittoria è il risultato di una buona preparazione ...