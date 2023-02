Ciclismo | domani al via gli Europei in pista | presenti Ganna e Viviani

Leggi su sportface

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tutto pronto per i Campionatisudi Grenchen (Svizzera), in programma dae fino al 12 febbraio 2023, primo appuntamento valido per le qualificazioni olimpiche. Sono iscritti alla rassegna continentale i migliori specialisti(290 in totale, 120 donne e 170 uomini) che si contenderanno i 22 titoli in palio. L’Italia di Marco Villa può contare su tutti i big, a partire da Filippoche torna sul tondino svizzero a distanza di quattro mesi dal record dell’ora.anche gli altri componenti del quartetto detentore del record del mondo e campione olimpico in carica: Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon. Non poteva mancare Elia, campione europeo uscente (e del mondo) nell’Eliminazione, e veterani del calibro di ...