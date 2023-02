“Chiedetelo a lui”. Disastro in conferenza stampa a Sanremo per Ferragni

Giordano ha poi continuato ad insistere per ottenere un feedback dalla giovane, che però ha semplicemente tagliato corto: "". All'influencer è stata poi fatta un'altra domanda , ...' Pogba è preoccupato della situazione della Juve Questa è una domanda per, non per il suo agente…'. Risponde così, seccamente, Rafaela Pimenta , l'agente del giocatore bianconero ex United e di altri assistiti come Ibrahimovic, Balotelli e Haaland , che ha ...

Chiara Ferragni infastidita per una domanda su Fedez: Chiedetelo a ... Fanpage.it

Ferragni alla conferenza stampa: tra monologo, abiti e polemica Libero Magazine

Le fanno una domanda "sbagliata" su Fedez, Chiara Ferragni replica a tono in conferenza stampa Today.it

Sanremo 2023, la scaletta della prima serata: l'ordine dei cantanti, le ... Fanpage.it

Ternana, Andreazzoli: "Perché Pettinari non ha esultato Chiedetelo a lui" TUTTO mercato WEB

Momenti di forte imbarazzo per Chiara Ferragni a Sanremo davanti ai giornalisti, che finalmente possono farle anche domande scomode ...Nel corso della conferenza stampa, Festival di Sanremo, Chiara Ferragni ha risposto stizzita ad una domanda della stampa ...