Chiara Nasti | l' attacco alle neomamme | «Piuttosto che mangiare dopo la gravidanza | mettetevi sotto e pedalate»

A pochi mesi dalla nascita di suo figlio Thiago,è tornata a sfoggiare una forma invidiabile e una pancia perfettamente piatta, che non ha mancato di scatenare l'ira di alcune madri via social.: la pancia piatta A due mesi ...Lo scorso 16 novembreha partorito il suo primogenito, il piccolo Thiago , nato dalla relazione con il calciatore Mattia Zaccagni . In men che non si dica (non sono passati neanche tre mesi) la celebre ...

Meno di tre mesi dalla nascita del piccolo Thiago e Chiara Nasti ha già perso tutti i chili in eccesso, presi (com'è giusto che sia!) durante la gravidanza. Il ...Sui social in queste ore è spuntato un nuovo sfogo di Chiara Nasti, influencer partenopea che si è sfigata sui contro chi l’ha ...