Chiara Nasti | l’attacco alle neomamme | «Piuttosto che mangiare dopo la gravidanza | mettetevi sotto e pedalate»

Leggi su blog.libero

(Di martedì 7 febbraio 2023) Meno di tre mesi dalla nascita del piccolo Thiago eha già perso tutti i chili in eccesso, presi (com’è giusto che sia!) durante la. Il fisico invidiabile dell’influencer napoletana ha scatenato un’ennesima polemica sui social, soprattutto quandoha attaccato leaccusandole di non fare nulla per se stesse e per tornare in forma: «Continuate acosì vi portate per un anno la, 24 mesi come gli elefanti». Tanto è bastato per scatenare un’altra polemica. La mamma di Thiago ha attaccato le neo mamme che, a suo dire, la vorrebbero ancora con la pancetta post parto: «Mi fa ridere di essere diventata lo sfogo delle neo mamme che avrebbero preferito chenove mesi diio ...