Chiara Nasti | l’attacco alle neomamme | «Piuttosto che mangiare dopo la gravidanza | mettetevi sotto e pedalate»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 7 febbraio 2023) Meno di tre mesi dalla nascita del piccolo Thiago eha già perso tutti i chili in eccesso, presi (com’è giusto che sia!) durante la. Il fisico invidiabile dell’influencer napoletana ha scatenato un’ennesima polemica sui social, soprattutto quandoha attaccato leaccusandole di non fare nulla per se stesse e per tornare in forma: «Continuate acosì vi portate per un anno la, 24 mesi come gli elefanti».e la storia su Instagramla nascita del suo figlio primogenito non ha perso tempo e si è subito attivata per tornare al suo peso forma. Con dei corsi privati, in cui è seguita da un personal ...