Chiara Ferragni | Selvaggia Lucarelli all’attacco per Sanremo | «Le sue letture saranno slide di Instagram»

(Di martedì 7 febbraio 2023)si è scagliata controche sarà una delle co-conduttrici del Festival diinsieme ad Amadeus. La giornalista, dopo avere ascoltato la prima conferenza stampa dell’influencer, ha espresso il proprio pensiero tramite delle pungenti storieche hanno già fatto il giro dei social. Le storie diNelle ultime storie dila protagonista assoluta è sicuramente. La giornalista pensa che le parole e le risposte che l’influencer ha dato ai giornalisti in sala stampa, siano «come dellesu». Proprio per questo motivo...

... sia stata una decisione dell'ultimo minuto, un po' come, fatte le dovute proporzioni, la scelta dell'outfit per la co - conduttrice, che ha confessato di aver ricevuto l'ultimo ...... la kermesse musicale nostrana è da pochi giorni sbarcata su TikTok e sarà condotta nella prima e ultima serata da, la regina delle influencer. Nel frattempo, sempre in Rete, il ...

Ecco dove soggiorna Chiara Ferragni a Sanremo TGCOM

Sanremo, Morandi: "Chiara Ferragni vi sorprendera'" - Spettacolo Agenzia ANSA

Fedez prende in giro Chiara Ferragni su Instagram per l'ansia. Lei risponde: "Lui non mi aiuta" RaiNews

Chiara Ferragni Brand, com'è nata l'azienda con l'occhio cigliato e qual è il segreto del successo Stile e Trend Fanpage

Chi sono i figli di Chiara Ferragni, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, avuti con il marito Fedez. Tutte le informazioni ...Tapiro d'oro a Chiara Ferragni per il caos al Museo: "Non è colpa nostra, ma lo volevo glitterato" “Quello che è successo non è colpa nostra”, spiega Chiara Ferragni a Valerio Staffelli. “Il museo è ...