Chiara Ferragni | mai più in silenzio

Leggi su gqitalia

(Di martedì 7 febbraio 2023) «Tutte abbiamo subito qualche forma di violenza non fisica, almeno una volta nella vita», dice. «Solo non sapevamo che nome dare a quel malessere». L’imprenditrice digitale va a Sanremo con una missione precisa: dare voce e coraggio alle donne vittime di violenza. Antonella Veltri, presidente di D.i.Re aggiunge che «ognuno deve fare la sua parte per aiutare a rimuovere i pregiudizi e gli stereotipi che sono i presupposti della violenza». «Parlarne è sempre il primo passo», dice. E racconta come lei supera gli attacchi, il ruolo fondamentale di sua madre «la prima che ha fatto sentire me e le mie sorelle capaci di fare tutto», la stessa educazione che lei trasmette ai suoi figli. QUOTES La violenza della rete è mai stata così forte da diventare insostenibile? «Ci sono stati momenti in cui mi sono sentita ...