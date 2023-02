Chi sono I Coma Cose | veri nomi | fidanzati e carriera

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Iun duo indie-rap composto dai cantanti eFausto Zanardelli e Francesca Mesiano che hanno iniziato a lavorare insieme nel 2017. Il successo per il duo è arrivato poco dopo l’esordio e grazie all’apprezzamento riscosso tra il pubblico da brani come “Mancarsi” e “Via Gola”. Ihanno partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Fiamme negli Occhi”, classificandosi al 20esimo posto. ChiFausto Zanardelli, noto anche come Edipo o Fausto Lama, è nato a Gavardo, in provincia di Brescia, il 21 novembre 1978 e ha 43 anni. Francesca Mesiano, invece, è conosciuta con il nome d’arte California ed è nata a Pordenone nel 1991. I due si...