“Chi si ribella | è penalizzata” | la violenza ostetrica raccontata da due ostetriche

(Di martedì 7 febbraio 2023) “Ogniassiste regolarmente o ha assistito a episodi di. Molte di noi l’hanno praticata, o sono complici. Ognuna sa e vede, ma non può dire nulla. Chi prova arsi, finisce per trovarsi isolata e. Se non ti va bene, te ne devi andare o ti costringono a farlo”. A parlare è un’che, con la garanzia dell’anonimato, accetta di raccontarmi la sua versione della storia. Ho intercettato il suo messaggio privato (sopra riportato) e quello di una sua collega tra i tanti che sono arrivati, alla sottoscritta e in redazione, dopo che ho scelto di raccontare pubblicamente la mia storia di, e aggiungere la mia alle tante voci di donne e genitori che si sono sollevate ovunque nelle settimane ...