Chi è Samara Joy | la cantante jazzista che ha battuto i Maneskin ai Gremmy?

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ecco chi èJoy,che ha avuto la meglio suiaiNella notte del 6 febbraio 2023Joy si è aggiudicata una nomination aiAwards come artista esordiente, battendo gli italiani. Ha 23 anni ed è una talentuosajazz, ritenuta la prima stardella generazione z. Nata nel Bronx l’11 novembre 1999 in una famiglia di musicisti, ha mosso i suoi primi passi nei gospel e poi si è fatta strada nella musica da sola senza pensare che avrebbe fatto carriera. Dopo essersi esibita con delle band alle scuole superiori ha ottenuto il suo primo riconoscimento come migliorlo ha avuto alla Fordham University. A soli 20 anni infatti ha ...