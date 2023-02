Chi è Mr Budanov e cosa ci mostra di Kyiv e dei suoi alleati

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 febbraio 2023) Odessa, dal nostro inviato. Forse sì, forse no. Al momento in cui scrivo, primo pomeriggio di lunedì, prevale il contrordine: il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, 56 anni, non sarà sostituito, “almeno per questa settimana”. A dirlo è lo stesso capogruppo del partito di maggioranza, “Servitore del popolo”, David Arakhamia, che aveva poco prima annunciato la sostituzione con il capo del servizio segreto militare, “Gur”, Kyrylo, 37 anni. Reznikov è stato coinvolto nell’indagine che ha portato all’arresto di uno deivice, Vyacheslav Shapovalov, accusato di aver speculato sulle forniture all’esercito: cibo, giubbotti e altri strumenti di protezione. A Reznikov non si imputa se non un mancato controllo sul funzionamento del dipartimento competente, e la sua rimozione dalla Difesa lo avrebbe spostato a capo di un altro ministero. ...