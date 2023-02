Chi è Mattia Narducci | nuovo fidanzato di Anna Tatangelo? Curiosità | social e biografia

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 7 febbraio 2023), chi è il giovane che si dice essere ildi? In questi giorni non si fa altro che parlare di questa ipotetica storia d’amore tra il giovane modello e la cantante di Sora. I due hanno mostrato dei dettagli di una vacanza romantica, pubblicato delle Instagram Stories su Instagram e adesso ci sarebbe la conferma di questa relazione. I due sono stati infatti paparazzati insieme, all’interno di un locale. Ma chi è? Cosa sappiamo di lui?Giovane e famoso modello italiano il quale ha sfilato per le più grandi maison di tutto il mondo. E’ nato nel 1997 ed è originario di Piacenza. Come già abbiamo avuto modo di anticipare, ha sfilato per diversi ...