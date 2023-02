Chi è Jenny De Nucci | ex fidanzata di Ariete | la canzone di Sanremo 2023 e perché si sono lasciate

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 7 febbraio 2023)20213 canta “Mare di guai”, unadedicata alla sua ex. In ordine di tempo, la sua ultima rottura celebre risale allo scorso giugno 2022 quando ha annunciato la fine della sua storia con l’attriceDe, ex protagonista de Il Collegio. Chi èDe, exdi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.