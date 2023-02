Chi è Fedez? Età | nome vero | carriera | malattia | Chiara Ferragni | figli | Instagram

Leggi su chenews

(Di martedì 7 febbraio 2023)è uno dei rapper italiani più conosciuti non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo. L’artista vanta un seguito enorme sui social. Approfondiamo le informazioni sulla sua persona: ecco chi è. Il cantante milanese è un punto di riferimento per la scena musicale nostrana, visto che da anni segna record in termini di ascolti stream e vendite. Tante solo le collaborazioni illustre che lo hanno coinvolto: da quella con J-Ax a quella con Francesca Michielin. Andiamo a conoscerlo meglio. CheNews.it, chi è: età,, peso, altezza, biografia,: Federico Leonardo Luciad’arte:Luogo di nascita: Milano Data di nascita: 15 ottobre 1989 Età: 33 anni Segno Zodiacale: Bilancia Altezza: 1,74 ...