Chi è Alice Campello? Età | lavoro | padre | Morata | figli e Instagram

Leggi su chenews

(Di martedì 7 febbraio 2023)è una influencer e modella italiana, nonché una delle “wags” più famose nel mondo del calcio. Andiamo a scoprire qualche informazioni e qualche aneddoto che la riguarda da vicino: ecco chi è. L’imprenditrice digitale è la moglie di uno dei calciatori più forti attualmente in attività,è profondamente legata al maritoe a tutta la sua famiglia con la quale appare spesso sui canali social. Dopo l’ultimo parto, durante il quale ha dato alla luce la suaa, è andata in terapia intensiva per delle complicazioni. Approfittiamo a conoscerla meglio. CheNews.it, chi è: età, peso, altezza,, biografia,Nome:Cognome: ...