Che Dio ci aiuti 7 non va in onda il 9 febbraio 2023 | il motivo e quando ritorna

(Di martedì 7 febbraio 2023) La nuova puntata di Che Dio ci7 era prevista per giovedì 9, ma è stata sospesa e non andrà in. Questa settimana la fiction lascia spazio al Festival di Sanremo e precisamente alla terza serata dell’evento canoro. Francesca Chillemi nei panni di Azzurra e tutti gli altri protagonisti, torneranno però la settimana successiva con una nuova puntata che prevede la messa indi due episodi.torna Che Dio ci7? La nuova puntata di Che Dio ci7 è dunque spostata a giovedì 16dove vedrete Azzurra proseguire le indagini per aiutare chi ha bisogno con l’aiuto di Emiliano e soprattutto per scoprire chi è la vera madre di Elia. Il personaggio della novizia sarà sempre ...