Cessione Zaniolo | la Roma ha l’asso nella manica | top assoluto per rimpiazzarlo

(Di martedì 7 febbraio 2023), fasi caldissime per l’addio dell’attaccante: l’ex Inter sta per dire si al Galatasaray, laprende un topper. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’addio di, che sembrava ormai inevitabile a giugno, si sta trasformando in un affare importante per lain queste caldissime ore, dove il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Anzi, anche la piazza giallorossa sta vivendo ladicome una sorta di liberazione. Ormai è un ex beniamino del popolo romanista, da diverse settimane i mugugni per le prestazioni in ......Roma e della Nazionale Niccolòlascerà la Roma per andare a vestire la maglia del Galatasaray . Le due società non hanno ancora definito gli ultimi dettagli dello scambio, ma laè di ...

Zaniolo-Galatasaray: è fatta. Roma cessione con plusvalenza. E l'Inter... Affaritaliani.it

Inter, la cessione di Zaniolo fa sorridere Zhang: in arrivo più di 2 ... Footballnews24.it

Zaniolo al Galatasaray, è fatta: alla Roma 20 milioni più bonus Goal.com

Roma, cessione Zaniolo: la frase di Massara che apre al passaggio al Milan Corriere dello Sport

Roma, nuovo risvolto sul fronte Zaniolo: cessione vicina Calcio in Pillole

Calciomercato Roma, Zaniolo è sempre più vicino al Galatasaray. Il numero 22 giallorosso si trasferirà in Turchia a titolo definitivo. Nel frattempo Tiago Pinto potrebbe cogliere al volo un’occasione ...Come riportato da TuttoMercatoWeb.com è arrivato il via libera della Roma a Nicolò Zaniolo, che è pronto a firmare per il Galatasaray. Il giocatore oggi pomeriggio partirà da Milano direzione Istanbul ...