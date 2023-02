NEXT RE SIIQ , società immobiliare quotata su Euronext, ha chiuso il 2022 con un risultato netto preliminare pari a 0,3 milioni di euro, rispetto all'...realizzato in relazione alladell'...L'Inter esulta per il derby di campionato vinto contro il, ma c'è una tegola per Inzaghi: probabilenel prossimo mercato estivoL'Inter si gode il nuovo successo nel derby contro il: l'incornata del 'Toro' Lautaro Martinez ha schiantato i ...

Cessione Milan, Blue Skye attacca ed Elliott risponde: ecco cosa succede Pianeta Milan

Cessione Milan, la Procura di Milano indaga: perché Elliott scelse ... IlNapolista

Cessione Milan: indagini per presunta appropriazione indebita ilGiornale.it

Cessione Milan, la Procura di Milano indaga: perché Elliott scelse RedBird e non Investcorp Virgilio

Milan, ufficiale la cessione di Lazetic all'Altach di Klose GianlucaDiMarzio.com

Un'analisi sul futuro del comparto difensivo dell'Inter dopo l'addio annunciato a fine stagione di Milan Skriniar, promesso al PSG ...Novità clamorosa di mercato! Il giocatore era stato accostato al Milan nelle ultime ore, adesso è in trattativa seria con un altro ...