Cesare Prandelli | Altro che City | in Europa lo show è del Napoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 7 febbraio 2023) Sulla prima pagina del Mattino di oggi appare una bellissima intervista a, ex c.t. della Nazionale italiana di Calcio. «Il? È un capolavoro che dovrebbe essere portato ad esempio di dirigenti e presidenti. Dovrebbero dire: imparate da Spalletti, De Laurentiis e Giuntoli come si costruiscono le squadre per vincere.Badando ai ruoli da ricoprire e non ai nomi, badando alla sostanza del progetto e non a prendere applausi semplici». Parole di, maestro garbato di calcio, il ct degli ultimi Mondiali giocati dall’Italia (quelli in Brasile nel 2014), tecnico raffinato. E aggiunge: «che, inloè del».