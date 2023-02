“C’è un cavallo sul balcone” Follia nella città italiana | la foto fa il giro del web | mistero svelato

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Continua a far discutere lache da qualche giorno circola sui social ritraendo unaffacciato suldi un’abitazione del Rione Parco, ad Avellino, in Campania. Nelle immagini è possibile vedere ilposizionato in modo ambiguo, ad esempio con la testa fuori dalla finestra e in controluce. Le immagini dell’animale confinato in uno spazio microscopico sono diventate virali. Il caso è arrivato all’attenzione del deputato di Alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha scritto un post contro la persona che avrebbe rinchiuso l’animaleveranda coperta di casa. “Mi hanno segnalato da più parti una vicenda, postata sui social da ‘Welcome to favelas’, che avrebbe dell’incredibile”, scrive il deputato. Leggi anche: “Correte subito”. Nota qualcosa di ...