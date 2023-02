Cautano | giovedì sospensione idrica per lavori di manutenzione straordinaria

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa ha comunicato che9 febbraio dalle ore 09:00 alle ore 12:30 sarà sospesa l’erogazionea causa didiin via Provinciale–Frasso (tratto che va da Località Tre Barili fino alla Chiesa di San Rocco). L’azienda ricorda che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800511717. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

