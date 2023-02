Cassazione | novità con multe e autovelox

Leggi su zon

(Di martedì 7 febbraio 2023) La Corte diirrompe sulle. Le sanzioni non sono più un obbligo se l’mobile non è stato segnalato. La sentenza definitiva risale allo scorso 25 gennaio. La decisione era stata introdotta per intervenire su una sanzione elevata a Reggio Emilia nei confronti di un automobilista. Quest’ultimo era stato multato perché viaggiava alla velocità netta accertata di 98 chilometri all’ora. La velocità massima consentita in quell’area era di 50 chilometri. L’uomo aveva impugnato la multa. Il Giudice di Pace aveva stabilito che la sanzione era illegittima. Proprio a causa della «violazione dell’obbligo di segnalazione della postazione di controllo di velocità». Il ricorso inè stato presentato dai Comuni della pianura reggiana, condannata a pagare le spese di ...