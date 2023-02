Cassano | ‘Pioli ha buttato tre anni di lavoro nel gabinetto’ | Serie A

(Di martedì 7 febbraio 2023) 2023-02-07 02:29:00 Arrivano conferme: Antonioparla alla BoboTv della brutta sconfitta rimediata dal Milan nel derby: “Dopo questi treho pensato che il Milan si schierasse con il 4-3-3. Pensavo che potesse imporre il gioco. Invece nei primi venti minuti mi ha deluso Pioli. Gli ho fatto sempre i complimenti, ho detto che il Milan non mi preoccupava. Non posso buttare al cesso undi tremeravigliosi. Quello che ha fatto il Milan in questi treè qualcosa di inimmaginabile. Ha vinto uno scudetto giocando con coraggio, con idee, valorizzando i giocatori. La partita di ieri ha detto :Inter fai di me ciò che vuoi fare. Oggi leggevo Sacchi che giustamente diceva che giocare così hai dato l’impressione di avergli altri ...

... ildi oggi, alla Bobotv. Radja Nainggolan parla come mangia, davvero, come si mangia, altro che spontaneo. Il 'Ninja' è arrivato a Piacenza, nel 2005, in B, a 17 anni. 'Avevo Stefano......, Adani e Ventola.

