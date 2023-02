... ildi oggi, alla Bobotv. Radja Nainggolan parla come mangia, davvero, come si mangia, altro che spontaneo. Il 'Ninja' è arrivato a Piacenza, nel 2005, in B, a 17 anni. 'Avevo Stefano......, Adani e Ventola. Spiccano le dichiarazioni sul Milan, sua ex squadra, e il momento di ...non ha giocatori che entrano e cambiano la partita", ha detto Nesta analizzando la rosa rossonera.

Cassano: “Pioli ha buttato nel cesso tre anni meravigliosi di lavoro” | News Pianeta Milan

Milan-Inter, Cassano su Pioli: l'oracolo di Bari versione Supercoppa Tuttosport

Quante insidie per Pioli nel calcio "anni '60" dei rivali nerazzurri ilGiornale.it

Milan, Pioli: «Battere l'Inter è importantissimo. Pancia piena Luoghi comuni» Inter News 24

Cassano semina sospetti su Theo Hernandez: Affaticamento… io ... Fanpage.it

Un calciatore del Milan è stato cercato e voluto negli ultimi giorni di mercato dal Siviglia, piaceva molto al direttore sportivo Monchi.Ora posso giocare dove mi sento meglio ma sono sempre a disposizione del mister dove serve MAI PENSATO DI ANDARE VIA”. Le sue parole: “Ora mi diverto perché gioco un po’ di più e lo faccio anche bene.