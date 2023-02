Cassano | che attacco a Inzaghi | 'È un parac si vergogni Inter sarà obbligata a cambiare Spalletti 10 volte meglio'

(Di martedì 7 febbraio 2023)venuto alla Bobo Tv, l'ex calciatore, Antonio, non ha risparmiato critiche verso l'allenatore dell', Simone....

"Lanciamo un tema di discussione, anche se siamo coscientisia "utopia"", scrivono sulla pagina ... I confini sarebbero con, Vaprio, Boltiere, Ciserano, Brembate, Capriate, Arcene e ...Napoli Calcio - Nuove parole durissime di Antoniofa sempre parlare di sé per le stoccate clamoroselancia senza batter ciglio. Questa volta, sempre dalla Bobo Tv, la bordata è per Simone Inzaghi alla guida dell'Inter. Napoli a +13, ...

Inzaghi ha vinto il derby ed è secondo, ma Cassano lo umilia: Fossi ... Fanpage.it

Cassano: “Se fossi Inzaghi mi vergognerei: -13 dal Napoli che è inferiore ed ha un monte ingaggi più basso” MondoNapoli

Cassano sbotta: “Hai la rosa più forte del Napoli e vai a pararti ancora il c**o” napolipiu.com

Cassano rullo compressore su Mourinho: Mai stato un grande ... Fanpage.it

Cassano e Adani, che bordate a Zazzaroni: Ipocrita | Top News Sportevai.it

Antonio Cassano, ospite della BoboTv, è tornato ad attaccare Simone Inzaghi per la stagione non positiva che sta vivendo la sua Inter: " L'unica chance che ha per salvarsi è vincere la Champions: altr ...Cdp sta cercando alleati da affiancare a Macquarie: Cassa sonda l’interesse di un nuovo investitore da aggiungere al consorzio ...