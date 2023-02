Caso Juve | il video integrale | Santoriello chiese l’archiviazione

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ildel discorso del pm Cirosulplusvalenze che riguarda lantus. I dettagli Sta facendo molto discutere ilin cui si vede Ciro, uno dei tre pm della Procura di Torino, affermare di essere tifoso e napoletano e di odiare lantus. Nelcompleto, messo a disposizione dall’Ansa,stava esponendo le ragioni per le quali aveva scagionato la dirigenza dellaal termine di quell’indagine. Le parole stanno comunque facendo discutere tutta la Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... la stessa Juventus farà le sue valutazioni e saprà assumere le decisioni del. Un pm non può dire che odia il suo indagato, lo dico da avvocato. Credo che questa cosa avrà conseguenze abbastanza ...Il video integrale del discorso del pm Ciro Santoriello sulplusvalenze che riguarda la Juventus. I dettagli Sta facendo molto discutere il video in cui si vede Ciro Santoriello, uno dei tre pm della Procura di Torino, affermare di essere tifoso e ...

Il pm dell'inchiesta Prisma: "Sono tifosissimo del Napoli, odio la Juve" La Gazzetta dello Sport

Bufera sul pm dell'inchiesta-plusvalenze. Nel 2019 diceva ad un convegno: «Odio la Juventus». Il caso all'attenzione ... Open

Caso plusvalenze, il pm Ciro Santoriello nella bufera: odio la Juventus Il Tempo

Il caso del pm anti-Juve Santoriello, interviene il ministro Abodi: "Ho visto, ascoltato e segnalato... Tutto Juve

VIDEO – Caso Juve, il PM Santoriello shock: “Sono anti-juve e tifo Napoli”. Viola News

"Credo che questa cosa avrà conseguenze abbastanza significative ed è l'ennesima conferma dei dubbi che avevo già espresso", le parole dell'avvocato ...Sulle pagine odierne di Tuttosport viene data una lettura su come potrebbero variare i posti in Uefa in caso di finale di Coppa Italia della Fiorentina con la Juve ma di possibile squalifica dei ...