Caso City e plusvalenze Juve | Avete visto cosa ha fatto la Gazzetta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ilcome lantus nei guai per motivi di bilancio, Paolo Ziliani mette nel mirino ladello Sport. Dopo un’inchiesta durata ben quattro anni arriva il deferimento della Premier League nei confronti del Manchester, accusato di avere “gonfiato” le sponsorizzazioni per più di nove anni, di avere offuscato i costi (tra cui il contratto di Roberto Mancini, attuale commissario tecnico azzurro), di avere violato varie norme di sostenibilità vigenti in Premier League e di avere intralciato l’indagine. Adesso la palla passa ad una commissione indipendente che passerà in giudicato i più di cento capi d’accusa rivolti al club risalenti al periodo tra il 2009 e il 2018. Tra le possibili sanzioni vi sono multe, penalizzazioni di punti e addirittura l’esclusione dal campionato. L’Italia sta vivendo una situazione ...