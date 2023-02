Casal Bernocchi senza nucleo di cure primarie | interviene il X Municipio

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ostia – Venerdì 3 febbraio è stata approvata all’unanimità in Consiglio Municipale una mozione sul trasferimento deldidi. “Frutto del lavoro delle nostre Commissioni, che hanno immediatamente preso in carico i bisogni espressi a gran voce dai cittadini, il documento è stato condiviso anche dalle opposizioni”, dichiara la presidente Fiorucci della Commissione Pari Opportunità e la presidente Arcamone della Commissione Politiche sociali, del X. “Una crescente domanda di salute e di bisogni complessi richiede una risposta efficace – aggiunge Fiorucci – in termini di servizi integrati, forniti attraverso la rete assistenziale territoriale, che deve essere rafforzata, migliorata e ampliata. I cittadini hanno subíto la perdita di un servizio ...