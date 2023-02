Caro Porro | sono invalida | Egonu più privilegiata di me

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 7 febbraio 2023) Buona sera dott., mi complimento per il suo articolo. È ora che qualcuno (che può farlo) dichiari che in questo Paese spesso si privilegia coloro (soprattutto stranieri) che poi pure si lamentano. Io non so più a chi scrivere per farmi sentire, per rendere pubblica lo scandaloso trattamento che io ho subìto. Comeal 100% con una pensione di 500 euro (con la quale pago affitto e bollette), mi è stato negato il reddito di cittadinanza. Motivo? Ho dato le dimissioni volontarie, per potermi iscrivere al collocamento mirato. Che poi non ho potuto fare nemmeno quello, in quanto Inps mi ha considerato ancora troppo malata. Il risultato è che nondisoccupata, non posso lavorare e neppure avere il RDC. Almeno fino al in rientro nel mondo del lavoro. Ogni giorno sento che lo hanno dato a mafiosi, delinquenti, spacciatori, ...