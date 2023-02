Caro Governo | dimmi tre parole | Lavoro | Retribuzione e Pensione!

(Di martedì 7 febbraio 2023) Una volta Mani pulite, poi il Berlusconismo e il Pd-ismo, poi i Pentastellati, poi il Covid, poi la Guerra, poi il 41bis, poi, poi… di tutto e di più, si parla e si discute, persino di Sanremo, tranne che dei problemi reali e concreti delle persone. Si naviga a vista, di anno in anno, di

Patto tra ile i big di luce e gas. Meloni, Italia hub energetico del Mediterraneo (La ... 29)Mutui: Sorpasso storico, variabile piùdel fisso (Il Sole 24 Ore, pag. 2)Credem: Più impieghi e ...... supermarket e negozi con costi da gioielleria e da unprono ai valori del padrone ... Il sunto di tutto ciò è dunque il seguente, argutamente suggeritomi da unamico di adozione fiorentina: ...

Caro carburante, il governo lavora ad un'app gratuita per monitorare ... Milano Finanza

Benzina, il governo pronto alla retromarcia: cosa succede questa settimana Today.it

Caro benzina, meno care le multe per la mancata esposizione dei prezzi Everyeye Auto

Il piano del governo per cambiare i bonus sul caro bollette: cosa ... Fanpage.it

Bonus bollette in base ai consumi: novità in arrivo sugli sconti da ... Trend-online.com

In vista ci sono le Regionali. Berlusconi: "Così ci spostiamo troppo a destra”. La premier a Roma, dove tutta la coalizione è riunita per sostenere il candidato del centrodestra in Lazio, Francesco Ro ...Cambieranno i bonus sociali a partire dal 1° aprile: ecco tutto quello che sappiamo sulle nuove misure contro il caro bollette.