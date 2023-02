Carnevale e le sue tradizioni italiane

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Siamo a febbraio e siamo in temposco. Infatti, il 16 sarà Giovedì Grasso, il 21 Martedì Grasso. Il, in Occidente, viene visto come un rito di rovesciamento. Un modo per rovesciare i poteri tra forti e deboli, le donne e gli uomini, i ricchi e i poveri. Tutto ciò è possibile grazie ad una semplice maschera, che, in questi casi, assume una valenza molto significativa. Infatti, nascondere la propria identità apre ad un mondo di infinite possibilità. Motivo per cui l’Italia si trova, nel mese di Febbraio, costellata di celebri carnevali.di Viareggio Partiamo con ildi Viareggio, il primo fra tutti. Infatti, quest’anno, in Toscana, si celebrano i 150 anni di onorato servizio con una speciale edizione intitolata “Sogni, speranze e desideri di un mondo migliore”. Quest’anno la satira ...