Carlo Stragapede a Sanremo | il giornalista barese con la passione per la musica si esibisce in strada a pochi passi dall' Ariston

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ha un passato da- ha lavorato alla Gazzetta del Mezzogiorno per 32 anni - ora invece, a 59 anni, è cantautore e musicista. Ha cambiato vita, autoproduce la suae prossimamente ...

Chi la musica la ama non riesce a resistere alla tentazione, e probabilmente sarà andata così anche per. Ha un passato da giornalista - ha lavorato alla Gazzetta del Mezzogiorno per ...... ostetrica del reparto e dai suoi fratelli Fabio, Massimo e. Vito Zaza è tra gli artisti più ... il dottor Roberto Leuci, la dottoressa Francesca Povia, la dottoressa Serafinae la ...

Carlo Stragapede a Sanremo, il giornalista barese con la passione per la musica si esibisce in strada a pochi… La Repubblica

Carlo Stragapede - Un fidanzato per mia moglie (Radio Date: 04-07 ... EarOne

SI TORNA A NASCERE ALL'OSPEDALE DI BISCEGLIE ... PRESS REGIONE

Palmanova: Dodici artisti espongono all'ex Caserma napoleonica ... Friuli Sera