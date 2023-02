Carl Fogarty e i quattro titoli leggendari - Ducati Story

Anche per ragioni anagrafiche,è più un fan degli Oasis che dei Beatles, ma la storia del mondiale Superbike lo associa alla leggendaria band di Liverpool. Perché Foggy è l'uomo dei Fab Four , i suoi titoli vinti tutti ...Guardatelo, in piedi bello arzillo, immortalato sorridente "a panino" tra la Desmosedici e la V4 R, rispettivamente campione del mondo MotoGP e SBK .si è recato a Bologna, Borgo Panigale per la precisione. Ad attenderlo in fabbrica, moto di Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista a parte, tutto il calore che solo la compagine Ducati sa ...

L'inglese è l'uomo dei record per Ducati: quattro titoli e 55 manche conquistate. "Ma senza il passaggio in Honda, avrei vinto", ammette ...SBK: Carl è stato a Borgo Panigale in Ducati e non ha rinunciato a una foto insieme alla Desmosedici e alla Panigale V4R iridate con Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista ...