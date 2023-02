Carcere di Taranto | “una polveriera” Manifestazione Cgil

(Di martedì 7 febbraio 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: “Ildiè una struttura fatiscente che necessità di una ristrutturazione profonda. In alcuni reparti non c’è neanche l’acqua calda. Poco più di 300 unità di polizia penitenziaria sono costrette a gestire una platea di 817 detenuti, più di 300 di quelli previsti, con un inevitabile peggioramento delle condizioni di sicurezza ma anche delle condizioni di lavoro del personale. Celle invivibili, con metri cubi considerati insufficienti. Una carenza d’organico che riguarda anche educatori, assistenti sociali, addetti alle funzioni centrali e persino contabili”. Sulladella Casa Circondariale difa il punto Mirko Manna, coordinatore nazionale della Polizia Penitenziaria della Funzione Pubblica ...

