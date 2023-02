prevista una riunione di maggioranza per fare un punto. Benzinai, cartelloni e Qr code: le ... Perseverare però è diabolico, ed è quello che sta accadendo con il Dl, dove la premier e il ......avviene su tutta la filiera deial fine di "verificare e prevenire comportamenti scorretti". Per queste nuove attività, il governo ha stanziato 500mila euro all'anno tra 2023 e 2025....

Prezzi carburante, benzina e gasolio in discesa sulla rete oggi Adnkronos

Carburanti, oggi nuovo giro di ribassi per prezzi benzina e diesel Adnkronos

Carburanti, scatta embargo sui prodotti raffinati dalla Russia: rischio rincari sui prezzi Sky Tg24

Carburante, scatta embargo Russia: rischio rincari su benzina e diesel Adnkronos

Carburanti, rischio di nuovi rincari: scatta oggi l’embargo sui prodotti russi StrettoWeb

Mentre prosegue la discesa dei prezzi dei carburanti, diesel compreso – media nazionale sotto 1,9 euro al litro alle pompe self – nonostante l’embargo dei prodotti petroliferi russi, continua a tenere ...Prorogata anche per quest’anno la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l’acquisto di benzina, non imponibili fisca ...