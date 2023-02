Capobianco | Volontà di Potenza

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Retrospettiva a cura di Piero) Nel momento in cui scrivo, ovvero dopo la vittoria del Napoli nel derby con la Salernitana, e quindi dopo l'ultima partita del girone d'andata, concluso laddove solo le aquile osano volare, la vetta di 50 punti vertiginosi, posso confermare quello di cui ho avuto sensazione fin dal precampionato: questa squadra entra di diritto nel novero di quelle compagini che saranno ricordate nella storia del calcio. Il Napoli ha mostrato su un campo di calcio che cos'è ladiche teorizzò Nietzsche nel suo celeberrimo Zarathustra. Si avete letto bene, parlò proprio di quelladiche non si afferma come mero desiderio di uno o più soggetti, bensì come desiderio che vuole continuamente e incessantemente l'accrescimento di sé stesso. Mettendo ...