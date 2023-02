Capaccio Paestum | 17enne torna in carcere dopo l’evasione dalla comunità protetta

(Di martedì 7 febbraio 2023): era scappatoe ora è iniloriginario del Lazio. I carabinieri,circa due settimane di ricerche, lo hanno bloccato ieri pomeriggio in Piazza Santini, nel centro urbano di. Il ragazzo aveva tentato di accoltellare un operatore delladi recupero diche lo ospitava e per questo arrestato con l’accusa di lesioni personali, atti persecutori e detenzione di droga.la disposizione del giudice il minore era stato condotto in un’altratutelare in un luogo segreto. Si è poi allontanatostruttura senza autorizzazione evadendo di fatto la misura ...

Ieri, tuttavia, il ragazzo è stato individuato adai carabinieri: è stato condotto presso l'istituto penale per i minorenni di Nisida, come disposto dal Tribunale per i ...

