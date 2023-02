Canzoni Sanremo 2023 | il testo di «Lettera 22» dei Cugini di Campagna

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 7 febbraio 2023) IdiE’ una storica partecipazione quella per Idial Festival di, per la prima volta nella loro storia in gara sul palco del Teatro Ariston. Un debutto assoluto firmato La Rappresentante di Lista; è loro infatti il brano22 con cui i “” gareggiano. La “22? è quella mancante dell’alfabeto e il brano vuole esprimere il senso di ricerca delle giuste parole per dirsi “ti amo”. Un pezzo pop che ammicca agli anni ‘80.22 di D. Mangiaracina – V. Lucchesi – F. Gargiulo - D. Mangiaracina – V. Lucchesi Ed. Woodworm Publishing Italia/Sony Music Publishing (Italy)/BKM Production – Arezzo – Milano Io non sono altro che un bambino Che non sa contare E ...