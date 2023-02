Canone Rai | richiesta di esenzione vicina alla scadenza | chi deve fare richiesta?

Leggi su chenews

(Di martedì 7 febbraio 2023) Si ava grandi passi laperdidelRai per tutto il 2023. Vediamo chipresentare la domanda e come. Tra le tante tasse che ogni anno si palesano nella vita degli italiani c’è anche ilRai. Una tassa che, ora, si accompagnabolletta della corrente e che fa storcere il naso a molti cittadini. Altri, invece, approfittano dell’possibile ma per riceverla servel’apposita domanda. CheNews.itSappiamo bene di come bisogna stare sempre attenti quando dobbiamo procedere ad un’apposita domanda. In questo specifico caso, il tempo sta per scadere dato che per...