Cambiaso | l’agente svela | “Giuntoli lo voleva Perché non è arrivato al Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 7 febbraio 2023) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Bia, ex calciatore deled attuale procuratore di, rivelando un particolare retroscena di calciomercato riguardante il terzino oggi di proprietà della Juventus. Ecco quanto evidenziato: “Mancato arrivo dialla Juve? La Juventus era forte sul rientro del ragazzo, ma c’è stato un rifiuto fermo e netto del Bologna. Anche se tutti sarebbero felici di tornare alla Juventus, non ci si è opposti al ritorno posticipato. Il ragazzo sta bene a Bologna ed era desideroso di continuare il proprio percorso. Inoltre, arrivare a gennaio alla Juve, a ridosso delle gare di Coppa e campionato, sarebbe stato probabilmente controproducente. FOTO: Getty –Calciomercato,alla ...