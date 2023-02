(Di martedì 7 febbraio 2023), martedì 7 febbraio, andrà in scena la seconda giornata neldeidi sci. Dopo le donne è il turno degli uomini nella: alle 11.00 inil superG; alle 14.30 si terrà lo slalom che andrà a definire il quadro della situazione e a chi spetteranno le medaglie. Gli azzurri insaranno quattro: Tobias Kastlunger inizierà la prova del supergigante con il pettorale n.22, Dominik Paris con il 24, Giovanni Borsotti con il 30 e Mattia Casse con il 43. Non ci sono grandi ambizioni di medaglia tra le fila nostrane, con Paris e Casse che affronteranno il tutto più nell’ottica delle loro specialità principali (superG e discesa). Vedremo se ci saranno delle sorprese. Sulla carta, i principali favoriti sono il ...

... il completamento dei corsi di, alcune prossime gite ancora ine una ciaspolata collettiva in via di definizione. Oltre, fanno sapere, ad una sorpresa finale che, se andrà in porto ...Federica Brignone ha conquistato l'oro nella combinata femminile dei Mondiali dialpino in ...delle Azzurre Mercoledì 8 tornerà in pista nel SuperG la Brignone con Curtoni, Goggia e ...

Calendario sci alpino oggi, Mondiali 2023: orari combinata femminile, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane OA Sport

Mondiali di sci 2023: il calendario giorno per giorno con orari e tv QUOTIDIANO NAZIONALE

Sci Alpino mondiali 2023: calendario, orari tv gare. Oro a Federica Brignone Centro Meteo italiano

Mondiali Courchevel/Meribel 2023 - Federica Brignone campionessa del mondo in combinata: la gioia dell'azzurra sul ... Eurosport IT

Calendario sci alpino oggi, Mondiali 2023: orari combinata, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara OA Sport

Oggi, martedì 7 febbraio, andrà in scena la seconda giornata nel calendario dei Mondiali 2023 di sci alpino. Dopo le donne è il turno degli uomini nella combinata: alle 11.00 in programma il superG; ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-a5f6b0c0-2d4e-5ad5-5347-182bd067d8 ...