Calciomercato Napoli | grandi piani per il reparto offensivo

(Di martedì 7 febbraio 2023) La corsa alla scudetto è sempre più tinta di azzurro in Serie A: i partenopei di Luciano Spalletti hanno ingranato da inizio campionato la quinta marcia facendo il vuoto intorno a loro. Una forza messa anche in campo europeo con i campani che hanno vinto agevolmente un raggruppamento che comprendeva squadra forti e di tradizione come Liverpool e Ajax. In attesa della gloria che potrebbe giungere nel prossimo futuro, ildelsi è giù tuffato nelle trattative estive che dovranno rafforzare ancor di più la formazione del tecnico di Certaldo: ecco due nomi per il, accordo con Traoré e pressing su Hojlund (Credit foto – pagina Facebook SSC)Lo scudetto può perderlo soltanto il, ...

'Rimaniamo distanti sul fatto che lei sia pm e io avvocato, lei tifae io tifo Inter', viene detto a Santoriello che replica: 'Vabbé, dai: basta no Juventus'. Santoriello -.itUno ...Non dobbiamo mentirci, ma dobbiamo dare onore al merito: a febbraio siamo dove dovremmo essere, abbiamo buttato punti ma praticamente, a parte il, lo stanno facendo e lo hanno fatto tutti. Per ...

Calciomercato Napoli, da Frattesi a Traorè fino al vice Osimhen: tutti i nomi seguiti da Giuntoli CalcioNapoli24

Calciomercato Napoli, assalto United per Osimhen a gennaio: il retroscena CalcioNapoli24

Il Napoli arriva in Liguria per il match con lo Spezia, accoglienza da brividi all'aeroporto! | VIDEO CalcioNapoli24

Scotto: 'Napoli: la notizia più bella arriva da Kvaratskhelia (e Kim)' AreaNapoli.it

Rinnovi Lobotka e Rrahmani, ecco quando potrebbero arrivare le firme CalcioNapoli24

Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero ovviamente sono antijuventino, contro i ladrocini in campo, e mi è toccato scrivere archiviazioni". (ANSA).Aurelio De Laurentiis potrebbe essere riempito di milioni dal top club che vuole l'attaccante: la situazione col Napoli ...