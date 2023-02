Calciomercato Juventus | rivoluzione a destra | chi arriva e chi va via?

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 7 febbraio 2023) La, per l’estate, sembra aver messo gli occhi su un profilo nuovo per andare a rinforzare la corsia di. Il prossimo mercato estivo deve portare una vera e propriain casa bianconera; molto dipenderà dal discorso extra campo con il discorso relativo alle plusvalenze ma laspera di avere la possibilità di andare a costruire una squadra che possa, finalmente, costruire una squadra in grado di vincere lo scudetto e di lottare per la Champions League. AnsafotoTra i reparti da rinforzare tromo, senza ombra di dubbio, il discorso relativo alle corsie; in questa stagione, con il 3-5-2 scelto da Allegri, lasfrutta molto le fasce con Kostic titolare fisso a sinistra e una corsia disenza nessun padrone vero e ...