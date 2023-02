Calciomercato | Inter | se non rinnova De Vrij | ecco l’alternativa

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dopo l’addio confermato di Milan Skriniar la dirigenza nerazzurra è al lavoro per capire sere il contratto del difensore olandese PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Secondo derby vinto in poco meno di un mese per l’e secondo posto in classifica rafforzato. I nerazzurri si trovano ora a +5 dal quinto posto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Commenta per primo La sconfitta nel derby con l'fa precipitare il Milan al sesto posto in classifica, fuori dalla zona Champions . Ma i conti ... Inoltre, come appreso da.com , l'ex ...'Rimaniamo distanti sul fatto che lei sia pm e io avvocato, lei tifa Napoli e io tifo', viene detto a Santoriello che replica: 'Vabbé, dai: basta no Juventus'. Santoriello -.itUno ...

Calciomercato Inter / Per il 2024 si sogna una formazione da urlo: eccola Cittaceleste.it

Inter, la vittoria contro il Milan festeggiata con un acquisto UFFICIALE: la cifra spesa Calciomercato.com

Retroscena, Lautaro-Barça era fatta: “All’Inter sarebbero andati 60mln più questo nome” fcinter1908

L’Inter prepara la rivoluzione: cinque nomi (più uno) per dimenticare il tradimento CalcioMercato.it

Dzeko, Correa e Cuadrado: cosa può succedere InterLive.it

Poche ore al calcio di inizio di Inter-Milan. Squadra praticamente fatta per Inzaghi, che ha un solo dubbio: il partner di Lautaro, con la tentazione Lukaku che non è… Leggi ...Sasso, carta, forbice e si decide chi batte la punizione: per evitare discussioni e litigare due giocatori del campionato scozzese hanno trovato ...