Calcio | Real Madrid | Courtois e Benzema out per il mondiale per club

(Di martedì 7 febbraio 2023), 7 feb. - (Adnkronos) - Il fastidio alla parte posteriore del ginocchio cheaveva lamentato durante il match di Liga contro il Valencia terrà fuori il francese anche per ilper: lo si scopre dalla lista comunicata dalsul loro sito. La semifinale contro gli egiziani del Al Ahly, che si giocherà allo stadio Moulay Abdallah di Rabat, vedrà anche la mancanza di Thibaut, lasciato a: il belga salterà il match a causa di un infortunio rimediato durante il riscaldamento della partita contro il Maiorca (sconfitta di 1-0 per le Merengues), dove è stato sostituito dal 23enne ucraino Lunin.

Al comando della Liga con 8 punti di vantaggio sulMadrid, i blaugrana potrebbero essere in ... tutte le notizie di laporta barcellona campionato Leggi i commentiestero: tutte le notizie [ {...La Superlega prova a cambiare veste per riaprire la partita sul progetto rivoluzionario diMadrid, Barcellona e Juventus. A far chiarezza sulle prossime mosse legate alla competizione europea è stato Bernd Reichart , Ceo di 'A22 Sports Management' in un'intervista a L'Equipe. La novità ...

Liga spagnola, il Real Madrid perde terreno: Barcellona a +8 QUOTIDIANO NAZIONALE

Liga, il Real Madrid crolla: il Maiorca vince 1-0 Sport Mediaset

Liga, il Barcellona batte il Siviglia e va in fuga Corriere dello Sport

Calcio: Varese cinico, Real Calepina ko per 0-1 - Rete55 Rete55

Calcio giovanile: Real Azzurra Etruria – ASD FC Massimina 6-2 MaremmaNews

Nella puntata di oggi tanti temi: il calcio in Turchia, tra un Galatasaray da record e il dramma del terremoto, la crisi del Liverpool e del Real Madrid, il caso City e tre talenti da scoprire.Il manager tedesco, ad della 'A22 Sports Management', la società incaricata di organizzare la nuova competizione, spiega il nuovo format: ...