Calcio | Ancelotti | ' pallone spagnolo ha problemi di razzismo | problema che dobbiamo risolvere'

(Di martedì 7 febbraio 2023) Madrid, 7 feb. (Adnkronos) - Il tecnico del Real Madrid, Carloha detto che ilha un "" con ildopo che una delle sue stelle Vinicius Junior ha nuovamente ricevuto insulti razziali domenica. La Liga ha avviato un'indagine lunedì dopo che i filmati sui social media hanno mostrato insulti razzisti diretti a Vinicius durante la sconfitta per 1-0 del Real Madrid contro il Real Mallorca domenica. Il 22enne è stato oggetto di insulti razzisti in entrambe le partite del Real Madrid contro i rivali cittadini dell'Atletico Madrid in questa stagione, mentre La Liga ha sporto denuncia per crimini d'odio ai tribunali spagnoli dopo incidenti simili nella partita di dicembre con il Real Valladolid. Vinicius ha accusato la Liga a dicembre di "non aver fatto nulla" per ...